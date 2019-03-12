"روس نفط" الروسية ترفض اتهامات بومبيو بشأن فنزويلا

رفضت شركة النفط الروسية "روس نفط" الاتهامات التي وجهها لها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بالقيام بشراء النفط الفنزويلي، في وقت تفرض فيه واشنطن عقوبات قاسية على كاراكاس.

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وأكدت الشركة الروسية، أن تعاونها مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA ينطلق من أسس تجارية بحتة، ولا يتضمن أية دوافع سياسية، مشددة على أن عقودها مع PDVSA أبرمت قبل وقت طويل من فرض الولايات المتحدة عقوبات على فنزويلا.

وقال بيان صدر عن "روس نفط"، الثلاثاء، إن "تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التي تنطوي على اتهامات لا أساس لها فاجأت الشركة"، التي بدورها أكدت عزمها الدفاع عن مصالحها بجميع الوسائل القانونية المتاحة ووفقا للقانون الدولي.

وجاء بيان الشركة بعدما قال بومبيو، إن الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط" إيغور سيتشين "يواصل مد شريان الحياة لنظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو"، مضيفا أن الشركات الروسية تشتري أيضا احتياطيات الذهب من فنزويلا و"تحولها إلى نقد (كاش)".

وفرضت الولايات المتحدة في أواخر شهر يناير الماضي عقوبات على شركة PDVSA، وفي إطار هذه العقوبات جمدت واشنطن أصولا مالية بقيمة 7 مليارات دولار للشركة الفنزويلية.

كذلك أوعزت للشركات الأمريكية التي تشتري النفط الفنزويلي بتحويل الأموال إلى حسابات خاصة لا تستطيع الحكومة الفنزويلية الوصول إليها، وقدرت واشنطن الخسائر التي ستلحق بفنزويلا في 2019 جراء عقوباتها بنحو 11 مليار دولار.

المصدر: "فيدومستي"