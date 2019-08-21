مؤتمر صحفي للرئيس بوتين ونظيره الفنلندي
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بوتين: اختبارات الولايات المتحدة صاروخا محظورا يؤدي إلى التصعيد في أوروبا والعالم.
- بوتين: الاحتجاجات في عواصم أوروبية أخرى كانت تداعياتها أكبر من نظيرتها في موسكو.
- بوتين: مهتمون باستعادة العلاقات مع أوروبا وفنلندا ساهمت بإعادة روسيا للمجلس الأوروبي.
- بوتين: يجب الرد على المظاهرات غير المرخص لها في موسكو أو عصام أوروبية أخرى بالطريقة المناسبة.
- بوتين: إذا حرمت روسيا من صوتها داخل مجلس أوروبا فلن يتمكن اؤلئك "الذين تهتمون بأمرهم" (يقصد المتظاهرين) من إيصال صوتهم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
- بوتين: نشكر لفنلندا "موقفها البراغماتي" إزاء أكبر المشاريع وأكثرها جدلية في أوروبا، مشروع السيل الشمالي - 2، واليوم أنهينا جميع الأعمال المتعلقة بمد جزئه في المنطقة التجارية الفنلندية الخاصة.
- نينيستو: بذلت فنلندا مساعيها فيما يتعلق بعودة روسيا إلى مجلس أوروبا وهو (عودة روسيا) ما بات معروفا مطلع الصيف
- نينيستو: رفعنا أكثر من مرة مسألة التعاون في تأمين سلامة التحليق العسكري في منطقة بحر البلطيق وهلسنكي على استعداد دائم لتقديم دعمها في هذا الشأن
يتبع..
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