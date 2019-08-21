رئيس فنلندا يرحب ببوتين باللغة الروسية

افتتح رئيس فنلندا، ساولي نينيستو، المباحثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هلسنكي اليوم الأربعاء، بترحيب حار بالرئيس بوتين باللغة الروسية.

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وقال الرئيس الفنلندي باللغة الروسية مخاطبا الرئيس بوتين: "أهلا وسهلا بكم سيادة الرئيس والسادة الحضور".

وأعرب الرئيس الفنلندي، عن أمله في أن تتكلل زيارة بوتين بالنجاح. وقال: "أنا سعيد للقاء معكم مرة أخرى".

وأشار الرئيس نينيستو إلى أن فنلندا تابعت عن كثب المحادثات بين الرئيس بوتين ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والتي كانت إيجابية.

وقال رئيس فنلندا: "حسب اعتقادنا، كانت الزيارة ناجحة. وفي الوقت الحالي، نحن بحاجة فعلا لزيارات ناجحة".

وستتركز المباحثات بين الرئيسين الروسي والفنلندي، على بحث الأزمة الأوكرانية والقضايا الدولية الراهنة والعلاقات الثنائية والأمن في منطقة البلطيق.

المصدر: تاس