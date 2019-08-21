بوتين: واشنطن خرجت من معاهدة الصواريخ لإجراء تجارب كانت محظورة بموجبها

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن الولايات المتحدة خرجت من معاهدة الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى من أجل إجراء تجارب على صواريخ جديدة تطورها، ومحظورة ضمن المعاهدة.

وأعرب بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفنلندي ساولي نينيستو، في هلسنكي، عن اعتقاده أن الولايات المتحدة عملت على الصواريخ التي تحظرها المعاهدة، قبل وقت من خروج واشنطن منها، مشيرا إلى أنه لم يسمع من الجانب الأمريكي تصريحات بشأن نشر هذه الصواريخ في أوروبا.

إقرأ المزيد

وأكد أن روسيا ستبدأ العمل على مثل هذه الصواريخ، قائلا إن موسكو ستتخذ خطوات ردا على إجراءات واشنطن بشأن اختبار الصاروخ الجديد.

كما شكك بوتين في أن تقوم الولايات المتحدة بإبلاغ شركائها الأوروبيين حول البرمجيات التي تستخدمها في صواريخها، مؤكدا أن الإجراءات الأمريكية ستشكل تهديدا على روسيا.

وأوضح الرئيس الروسي أن الولايات المتحدة قامت مؤخرا باختبار نسخة صاروخ "توماهوك" التي تنشر برا، بحيث يمكن ذلك من إطلاقها من منصات في رومانيا وبولندا، ما يخلق تهديدات لروسيا.

المصدر: وكالات