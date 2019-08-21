ظريف: طهران ستسرع النظر قضائيا في قضية "ستينا إمبرو"

قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن طهران ستعمل على تسريع النظر قضائيا في مسألة ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" التي احتجزها الحرس الثوري بمضيق هرمز.

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وأضاف ظريف، في جلسة حوارية مع معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام، إن "قضية (ستينا إمبرو) تمر بالمنظومة القضائية، وسنطبق القانون بحذافيره لأن ناقلة النفط في جبل طارق لم تخترق أي قانون، على عكس هذه السفينة التي انتهكت مجموعة من القوانين".

وأكد ظريف أن "الحكومة الإيرانية ستسرع العملية القضائية وصولا إلى إغلاق الملف"، معربا عن أمله "في إنهاء المسألة في أسرع وقت ممكن".

وأفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية، يوم الجمعة الماضي. وذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أنه جرى تغيير علم واسم الناقلة، وهي تبحر حاليا في البحر المتوسط على مقربة من اليونان، حيث أكدت أثينا أنها لن تقدم تسهيلات للناقلة الإيرانية تمكنها من الوصول إلى سوريا.

واحتجزت إيران الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو" في مضيق هرمز، في 18 يوليو الماضي، بدعوى خرقها قوانين الملاحة، فيما بدا أنه رد على احتجاز بريطانيا لناقلتها. وأثار الإجراء الإيراني مخاوف دول غربية حيال أمن الملاحة بمنطقة الخليج، ما دفع الولايات المتحدة إلى اقتراح تشكيل تحالف لحماية الملاحة هناك.

وهدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، بفرض عقوبات على أي جهة تتعامل أو تساعد أو تسمح للناقلة الإيرانية "أدريا دريا1" (غريس1) بالرسو.

المصدر: "سبوتنيك"