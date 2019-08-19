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هل ستفرج طهران عن ناقلة النفط "ستينا إمبرو" البريطانية؟

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هل ستفرج طهران عن ناقلة النفط
Reuters HANDOUT
الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"- أرشيف
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شدد الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي، اليوم الاثنين، على أن لا علاقة بين الإفراج عن ناقلة النفط "أدريان دريا 1" (غريس1)، ومصير ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو".

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وقال الموسوي، إن الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" التي احتجزها "الحرس الثوري" في وقت سابق من شهر يوليو، منوط بقرار المحكمة.

ولفت الموسوي إلى أن على الناقلة البريطانية انتظار دراسة التهم الموجهة إليها بانتهاك قواعد الملاحة وصدور حكم المحكمة.

وأكد الموسوي أن طهران أعلنت منذ البداية أن لا علاقة بين احتجاز الناقلة الإيرانية واحتجاز الناقلة البريطانية.

وكانت سلطات جبل طارق الخاضعة للسيادة البريطانية، أفرجت عن الناقلة "غريس 1" في الـ 15 من شهر أغسطس الجاري، والتي غيرت اسمها إلى "أدريان دريا 1" ورفعت العلم الإيراني.

المصدر: RT

 

 

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