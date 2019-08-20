وقعها قبل يومين من انتحاره.. وصية الملياردير إبشتين تكشف حجم ثروته

وقع الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبشتين، قبل يومين من انتحاره في زنزانته بنيويورك، على وصية كشفت قيمة ثروته الحقيقية.

ووفقا لوثائق المحكمة، فقد أظهرت الوصية أن ثروة إبشتين تصل إلى 577.6 مليون دولار، بزيادة 18 مليون دولار عما كان سجله في المحكمة عندما قدم محاموه طلب الإفراج عنه بكفالة.

وفي الوصية، نقل إبشتين هذه الأصول جميعها إلى محفظة تسمى "صندوق 1953" نسبة إلى السنة التي ولد فيها.

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وتشمل عقارات الملياردير الأمريكي جزيرتين تقعان في جزر فيرجن الأمريكية، "ليتل سانت جيمس" بقيمة 63 مليون دولار، و"غريت سانت جيمس" بقيمة 22 مليون دولار.

وتضمنت عقارات إبشتين أيضا منزلا مستقلا في مدينة نيويورك، أحد أكبر المنازل الخاصة في مانهاتن، بقيمة 55.9 مليون دولار، ومزرعة في نيو مكسيكو (17.2 مليون دولار)، وقصرا في بالم بيتش (12.4 مليون دولار)، وشقة في باريس (8.7 مليون دولار).

وشملت الوصية أيضا مبلغا ماليا كبيرا قدره 56.5 مليون دولار نقدا، و112 مليون دولار في الأسهم والسندات، و14 مليون دولار أخرى في استثمارات الدخل الثابت، وكذلك سيارات فاخرة وطائرات وقوارب بقيمة 18.5 مليون دولار.

جدير بالذكر أن محامي "ضحايا" إبشتين طلبوا من الحكومة مصادرة ممتلكاته لدفع تعويضات للضحايا، حيث لم يعد من الممكن إجراء المحاكمة ضده.

وعثر على الثري الأمريكي (66 عاما) ميتا في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بتجارة الجنس.

وألقي القبض عليه في السادس من يوليو 2019، ورفض الإقرار باتهامات الاتجار بالجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في عمر 14 عاما.

وكان الملياردير الراحل متهما بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف في 2008 باتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع المال لقاصر مقابل الجنس.

المصدر: وكالة "إفي" الإسبانية