أفادت وسائل الإعلام بأن نتائج تشريح جثة الملياردير الأمريكي جيفري إبشتاين الذي وجد ميتا في زنزانته، أظهرت أنه أقدم على الانتحار شنقا.

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وقالت المتحدثة باسم مكتب رئيس دائرة الطب الشرعي في مدينة نيويورك آغا ورثي دافيس إن تشريح جثة إبشتاين خلص إلى أن سبب الوفاة كان الانتحار شنقا وأضافت أن دائرة الطب الشرعي سترسل النتائج إلى السلطات المعنية في القريب.

وصدرت هذه النتيجة بعد يوم من إعلان وسائل إعلام أمريكية أن النتائج الأولية لتشريح الجثة أظهرت كسورا في عظام رقبة إبشتاين كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين قولهم إن إبشتاين استخدم غطاء سرير لشنق نفسه.

وعثر على الثري الأمريكي (66 عاما) ميتا في زنزانته أثناء انتظاره المحاكمة في اتهامات بتجارة الجنس في سجنه.

وألقي القبض عليه في السادس من يوليو 2019، ورفض الإقرار باتهامات الاتجار في الجنس بما يشمل عشرات القاصرات بعضهن في الرابعة عشرة.

وكان الملياردير الراحل مسجلا بالاعتداء الجنسي بعد أن اعترف في 2008 باتهامات وجهتها له ولاية فلوريدا بدفع المال لقاصر مقابل الجنس.

المصدر: وكالات