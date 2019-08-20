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مصرع 13 سائحا صينيا بحادث سير في لاوس

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مصرع 13 سائحا صينيا بحادث سير في لاوس
Globallookpress Jack Kurtz
صورة أرشيفية
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سقطت حافلة تقل سياحا صينيين في أحد الوديان في لاوس، ما أسفر عن مقتل 13 شخصا، وإصابة العشرات.

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وانحرفت الحافلة عن الطريق السريع الذي يربط عاصمة لاوس، فينتيان، ومدينة لوانغ برابانغ السياحية الشهيرة، الليلة الماضية، وسقطت في الهاوية مما أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة أكثر من 30، اثنان منهم بجروح خطيرة.

يذكر أن حوادث الطرق في لاوس وتايلاند وكمبوديا وميانمار تزداد على نحو ملحوظ في موسم الرياح الموسمية، الذي يمتد من يونيو إلى أكتوبر من كل عام.

المصدر: "إنترفاكس"

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