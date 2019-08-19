بينس يحث الصين على احترام قوانين هونغ كونغ

حث مايك بينس، نائب الرئيس الأمريكي، الصين على احترام قوانين هونغ كونغ، مكررا تحذيرات الرئيس، دونالد ترامب، حول صعوبة إبرام اتفاقات تجارية في ظل الاحتجاجات.

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وقال بينس في تصريحات صحفية: "لكي تبرم الولايات المتحدة اتفاقا مع الصين، يتعين على بكين التقيد بالالتزامات التي قطعتها عام 1984 باحترام سلامة قوانين هونغ كونغ في الإعلان الصيني البريطاني المشترك".

وأضاف أن "إدارتنا ستواصل حث بكين والمتظاهرين على حل خلافاتهم سلميا".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حث نظيره الصيني، شي جين بينغ، على لقاء المحتجين في هونغ كونغ بنفسه، قائلا إن "ذلك سيضع حدا للتوتر الذي يهيمن على المدينة منذ أسابيع".

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصيا بالمحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. ليس لدي أدنى شك".

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٥ أغسطس ٢٠١٩

من جهتها، دعت وزارة الخارجية الأمريكية الصين إلى الحفاظ على الحكم الذاتي الواسع لهونغ كونغ، وأعربت عن قلقها إزاء تحركات ما وصفته بـ "المليشيات الصينية" على حدود المدينة ذات الحكم الذاتي.

وطالبت الصين الولايات المتحدة، في وقت سابق، بعدم التدخل في شؤونها الداخلية، عقب تعليقات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وعدد من أعضاء الكونغرس على التطورات في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات على قانون يسمح بتسليم متهمين إلى محاكم صينية خارج المدينة لمحاكمتهم.

المصدر: وكالات