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ترامب يحث نظيره الصيني على لقاء محتجي هونغ كونغ

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ترامب يحث نظيره الصيني على لقاء محتجي هونغ كونغ
Reuters THOMAS PETER
قوات الأمن في هونغ كونغ تفرق محتجين
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حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الصيني، شي جين بينغ، على لقاء المحتجين في هونغ كونغ بنفسه، قائلا إن "ذلك سيضع حدا للتوتر الذي يهيمن على المدينة منذ أسابيع".

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصيا بالمحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. ليس لدي أدنى شك".

وجاءت تغريدة ترامب بعد يوم من ربطه اتفاقا للتجارة مع الصين بالوصول إلى "حل إنساني" للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في المدينة، وبعد ساعات من إبداء وزارة الخارجية الأمريكية قلقها البالغ إزاء تقارير عن تحرك قوات صينية شبه عسكرية على الحدود مع هونغ كونغ.

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من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إلى أن "بكين أخذت بعين الاعتبار تعليق ترامب عن أنها بحاجة لحل الأزمة بنفسها".

وقال ترامب الشهر الماضي، إن "شي تصرف بشكل مسؤول للغاية في التعامل مع الاحتجاجات".

المصدر: رويترز

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