ترامب يحث نظيره الصيني على لقاء محتجي هونغ كونغ

حث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، نظيره الصيني، شي جين بينغ، على لقاء المحتجين في هونغ كونغ بنفسه، قائلا إن "ذلك سيضع حدا للتوتر الذي يهيمن على المدينة منذ أسابيع".

وكتب ترامب على "تويتر": "إذا التقى الرئيس شي مباشرة وشخصيا بالمحتجين، ستكون هناك نهاية سعيدة لمشكلة هونغ كونغ. ليس لدي أدنى شك".

If President Xi would meet directly and personally with the protesters, there would be a happy and enlightened ending to the Hong Kong problem. I have no doubt! https://t.co/eFxMjgsG1K — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 15 августа 2019 г.

وجاءت تغريدة ترامب بعد يوم من ربطه اتفاقا للتجارة مع الصين بالوصول إلى "حل إنساني" للاحتجاجات المستمرة منذ أسابيع في المدينة، وبعد ساعات من إبداء وزارة الخارجية الأمريكية قلقها البالغ إزاء تقارير عن تحرك قوات صينية شبه عسكرية على الحدود مع هونغ كونغ.

إقرأ المزيد

من جهتها، أشارت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها، إلى أن "بكين أخذت بعين الاعتبار تعليق ترامب عن أنها بحاجة لحل الأزمة بنفسها".

وقال ترامب الشهر الماضي، إن "شي تصرف بشكل مسؤول للغاية في التعامل مع الاحتجاجات".

المصدر: رويترز