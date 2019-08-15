ترامب يقترح عقد لقاء شخصي مع الرئيس الصيني حول أزمة هونغ كونغ

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إن بإمكان الرئيس الصيني شي جين بينغ حل الأزمة في هونغ كونغ بطريقة "إنسانية"، مقترحا عقد لقاء شخصي مع الزعيم الصيني.

وأشاد ترامب في تغريدة له بالرئيس الصيني ووصفه بأنه "زعيم عظيم يحظى باحترام شعبه"، وأضاف: "لا شكوك لدي على الإطلاق في أن الرئيس شي إذا أراد حل المشكلة في هونغ كونغ بطريقة سريعة وإنسانية، فإنه باستطاعته أن يفعل ذلك".

وأضاف عبارة "لقاء شخصي؟" في نهاية تغريدته، في ما بدا وكأنه يطرح فكرة لتقديم مساعدته بهذا الشأن إلى الرئيس الصيني بشكل مباشر.

I know President Xi of China very well. He is a great leader who very much has the respect of his people. He is also a good man in a “tough business.” I have ZERO doubt that if President Xi wants to quickly and humanely solve the Hong Kong problem, he can do it. Personal meeting? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 14, 2019

وينظم المحتجون في هونغ كونغ منذ 10 أسابيع تظاهرات للمطالبة بمزيد من الحريات، وفي الأيام الأخيرة شلت اعتصامات مطار المدينة الذي يعد أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم.

وأعربت الولايات المتحدة الأربعاء عن قلقها من تحركات القوات الصينية على الحدود مع هونغ كونغ، ودعت بكين إلى احترام التزاماتها في الإعلان الصيني البريطاني المشترك للسماح لهونغ كونغ بممارسة "أعلى درجات الحكم الذاتي".

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وبموجب اتفاق عام 1997 الذي شهد عودة هونغ كونغ من الحكم الاستعماري البريطاني إلى الصين، فإن المدينة تهدف إلى التمتع بحريات أوسع من تلك المسموح بها في البر الصيني.

وبعد تعليقات سابقة لترامب على الأوضاع في هونغ كونغ، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تدعو الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونغ كونغ".

المصدر: أ ف ب