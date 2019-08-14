بكين مخاطبة واشنطن: توقفوا عن حشر أنوفكم في هونغ كونغ!

بعد أن علّق الرئيس الأمريكي في "تويتر" على الأوضاع في هونغ كونغ، قالت وزارة الخارجية الصينية إنها تدعو الولايات المتحدة بإصرار مرة أخرى إلى "وقف حشر أنفها في هونغ كونغ".

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وقالت وزارة الخارجية الصينية في تعليق مكتوب تلقته وكالة أنباء "ريا نوفوستي" علاوة على ذلك: "لقد أعربنا مرارا عن موقفنا من هذه المسألة. هونغ كونغ شأن داخلي صيني بحت".

ووصف في وقت سابق، شو لوين، الناطق الرسمي باسم مستشارية شؤون هونغ كونع وماكاو، ضرب اثنين من سكان البر الصيني الرئيس في مطار هذه الجزيرة الصينية بأنه "عمل إرهابي تقريبا".

الاحتجاجات الواسعة في هونغ كونغ لم تتوقف منذ يونيو، حيث اندلعت على خلفية مشروع قانون خاص بتسليم المجرمين، إذا تمت الموافقة عليه، فسيكون بمقدور سلطات هونغ كونغ تسليم المشتبه بهم في اقتراف جرائم جنائية إلى السلطات الصينية في بكين.

المصدر: نوفوستي