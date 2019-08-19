الولايات المتحدة تختبر صاروخا مجنحا مداه أكثر من 500 كلم (فيديو)

أعلن البنتاغون عن تجربة إطلاق صاروخ مجنح يزيد مداه على 500 كلم، وذلك لأول مرة بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى.

وجاء في بيان للبنتاغون، اليوم الاثنين، أن الصاروخ المجنح الذي تم إطلاقه من الأرض بنسخته التقليدية، أصاب هدفا على بعد 310 أميال (أكثر من 500 كلم).

وأوضح البنتاغون أن التجربة جرت، أمس الأحد، في جزيرة سان نيكولاس بولاية كاليفورنيا.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة بين موسكو وواشنطن في عام 1987.

ونصت المعاهدة على إتلاف الصواريخ الباليستية والمجنحة كافة، التي تطلق من الأرض ومداها ما بين 500 و5500 كلم.

المصدر: رويترز