نفت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين وجود أي نية لديها للتفاوض مع واشنطن حول أفغانستان.

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وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس الموسوي أن "لا علم له بتبادل الرسائل مع واشنطن حول أفغانستان"، مشددا على أنه يستبعد الأمر كما أنه لا نية لدى طهران للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن أفغانستان.

وأكد الموسوي أن "السفارة السويسرية في طهران هي قناة إيران الوحيدة مع أمريكا".

تصريح الخارجية الإيرانية جاء ردا على تقرير نشرته وكالة "رويترز" نقلا عن مصادرها، بأن هناك "قنوات سرية" للاتصال بين إيران والولايات المتحدة لتعزيز التعاون في أفغانستان.

وقالت "رويترز" في التقرير إنه "بينما يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إخراج واشنطن من أطول حرب خاضتها بلاده، ذكرت المصادر أن وسطاء كانوا ينقلون الرسائل سرا بين واشنطن وطهران منذ شهور على أمل تشجيع الطرفين على التحاور في الشأن الأفغاني".

المصدر: RT