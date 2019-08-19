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طهران: مستعدون لأي اتفاقات ثنائية مع بلدان الخليج

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طهران: مستعدون لأي اتفاقات ثنائية مع بلدان الخليج
Reuters WANA NEWS AGENCY
طهران- أرشيف
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كشف المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي اليوم الاثنين، عن تلقّي إيران إشارات جيدة من دول الجوار تصب في صالح المنطقة وشعوبها.

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وأضاف المتحدث أن دول الجوار باتت تبدي أهمية أكبر لأمن المنطقة وعلاقات الصداقة مع إيران، لافتا إلى أن علاقات إيران مع السعودية والإمارات تختلف عما هي عليه مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن التفاوض مع واشنطن لا بد وأن يكون ضمن ظروف متكافئة، وبعد إنهاء الإرهاب الاقتصادي الممارس ضد إيران.

وكشف المتحدث أن إيران مستعدة للتوقيع على اتفاقات ثنائية أمنية واقتصادية وجمركية مع كل دول الخليج، معتبرا أن إبرام الاتفاقيات بين دول المنطقة سيعود بالمنفعة على شعوبها ويقلص التكاليف.

وجدد التأكيد أن إيران تعتبر نفسها مسؤولة عن ضمان أمن مياه الخليج ومضيق هرمز وخليج عمان.

المصدر: RT

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