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أي فرص لعقد اتفاق عدم اعتداء بالخليج؟

أخبار العالم العربي

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أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف خلال زيارته إلى الكويت على مقترحٍ قدمته بلاده حول المفاوضاتِ الإقليمية وإبرام معاهدةِ عدم اعتداء.

زيارة تأتي بعد حراكٍ دبلوماسي إيراني شمل مؤخراً قطر، التي نقل ظريف إلى أميرها رسالة من الرئيس الإيراني. وبعد زيارة وفد عسكري إماراتي لطهران بعد انقطاع لسنوات. بينما اثنت طهران على حسن استقبال السعودية لحجاجها قرأت في ذلك رسالة مفادها أن التقارب أمر ممكن .

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