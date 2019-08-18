إجلاء 4 آلاف شخص من كبرى جزر الكناري بسبب حرائق الغابات

اضطرت سلطات جزر الكناري، التابعة لإسبانيا، إلى إجلاء أربعة آلاف شخص يوم الأحد، بعد اتساع نطاق حريق غابات في جزيرة "غران كناريا" السياحية.

وأشار مسؤولون هناك، إلى صعوبة التعامل مع الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح وانخفاض الرطوبة.

وقال حاكم جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس، في مؤتمر صحفي، إنه" لا يزال من الصعب حتى الآن، احتواء الحريق أو إيقافه أو السيطرة عليه".

وأضاف، أنه تحدث هاتفيا مع القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، وطلب المساعدة من الحكومة المركزية.

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والتهمت نيران الحريق، الذي اندلع يوم السبت في منطقة جبلية قرب بلدة تيخيدا، حوالي 1799 هكتارا وتسببت في إغلاق 11 طريقا هناك. وقامت السلطات بإخلاء تيخيدا من السكان.

وتشارك الطائرات والمروحيات في جهود إخماد الحريق إضافة إلى مئات من رجال الإطفاء والعسكريين.

المصدر: رويترز