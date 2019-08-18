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بنغلاديش.. حريق هائل في حي عشوائي يلتهم 15 ألف بيت ويشرد 50 ألف نسمة

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بنغلاديش.. حريق هائل في حي عشوائي يلتهم 15 ألف بيت ويشرد 50 ألف نسمة
Reuters
حريق في بنغلاديش
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التهمت النيران 15 ألف منزل وشردت قرابة 50 ألف شخص في أحد الأحياء العشوائية الفقيرة في دكا عاصمة بنغلاديش.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأنه لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا فيما تم تسجيل إصابات كثيرة.

وتمكن رجال الإطفاء من إخماد الحريق بعد ست ساعات من اندلاعه، وقالت الحكومة إنها ستوفر المأوى لمن فقدوا منازلهم جراء الحريق فيما لم تتوفر أي معلومات عن أسباب الحريق.

وذكرت صحيفة "غارديان" أن معظم سكان الحي هم من الفقراء وكان الكثير منهم خارج المنازل بسبب عطلة عيد الأضحى حين شبت النيران في الحي.

وكانت الحرائق قد أودت بحياة 80 شخصا في شهر فبراير الماضي في دكا، كما قتل 9 في حريق آخر اندلع في مدينة تشيتاونغ الساحلية.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية

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