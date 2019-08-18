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مقتل شخص وفقدان ثان بتحطم طائرة خفيفة في نيويورك

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مقتل شخص وفقدان ثان بتحطم طائرة خفيفة في نيويورك
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans /
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قتل شخص وفقد ثان وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز سيسنا 303 ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك حسب تلفزيون "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية.

وأفيد بأن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت يوم السبت في الساعة 4.15 مساء بالتوقيت المحلي، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس.

وذكرت السلطات، أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان فيما نجا الثالث وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.

المصدر: "نوفوستي"

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