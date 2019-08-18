مقتل شخص وفقدان ثان بتحطم طائرة خفيفة في نيويورك

قتل شخص وفقد ثان وجرح ثالث نتيجة تحطم طائرة خفيفة من طراز سيسنا 303 ذات محركين اصطدمت بمبنى سكني في ولاية نيويورك حسب تلفزيون "إن بي سي" نقلا عن السلطات المحلية.

وأفيد بأن الطائرة كانت تقل 3 أشخاص وتحطمت يوم السبت في الساعة 4.15 مساء بالتوقيت المحلي، بعد اصطدامها بمنزل في مقاطعة دوتشيس.

Plane crashes into home in Union Vale, NY.



No word on condition of those aboard the plane or the condition of the occupants inside the home.



Awaiting briefing from State Police. @NBCNewYorkpic.twitter.com/aHtcXV2X1v — Ken Buffa (@KenBuffa) August 17, 2019

وذكرت السلطات، أنه كان على متن الطائرة 3 رجال، قتل أحدهم وفقد ثان فيما نجا الثالث وأصيبت فتاة تبلغ من العمر 21 عاما بجروح خطيرة كانت في المنزل الذي اصطدمت به الطائرة وانهار جراء الحادث.

المصدر: "نوفوستي"