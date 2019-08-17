 
مباشر

عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير يستهدف عرسا في كابل

أخبار العالم

عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير يستهدف عرسا في كابل
Reuters OMAR SOBHANI
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m9wl

أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء تفجير في العاصمة الأفغانية كابل.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن التفجير استهدف قاعة للزفاف غربي العاصمة، ويعتقد أن مئات الأشخاص كانوا داخل المبنى لحظة الهجوم.

إقرأ المزيد
سقوط عشرات الضحايا بتفجير انتحاري استهدف مركز شرطة في كابل
سقوط عشرات الضحايا بتفجير انتحاري استهدف مركز شرطة في كابل

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.

وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.

المصدر: أسوشيتد برس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا