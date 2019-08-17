عشرات القتلى والجرحى جراء تفجير يستهدف عرسا في كابل
Reuters OMAR SOBHANI
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أعلنت السلطات الأفغانية عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص جراء تفجير في العاصمة الأفغانية كابل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، أن التفجير استهدف قاعة للزفاف غربي العاصمة، ويعتقد أن مئات الأشخاص كانوا داخل المبنى لحظة الهجوم.
ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير.
وكانت المنطقة ذاتها قد شهدت قبل أكثر من أسبوع هجوما بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة الأفغانية. وأسفر الهجوم الذي نفذته حركة "طالبان" عن مقتل 14 شخصا وإصابة 145 آخرين، معظمهم من المدنيين.
المصدر: أسوشيتد برس
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