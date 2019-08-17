سفراء أربع دول غربية يجتمعون مع وفد حوثي في طهران

كشف السفير البريطاني في طهران روب ماكير عن انعقاد اجتماع بين سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا ووفد من "جماعة أنصار الله" الحوثية في طهران.

وكتب ماكير على "تويتر": "شكرا لوزارة الخارجية الإيرانية على استضافة محادثات بين وفد "جماعة أنصار الله" الحوثية الذي يزور طهران، وزملائي من إيطاليا وفرنسا وألمانيا".

Thanks to @iranmfa for hosting talks with visiting Ansarullah/Houthi delegation together with my Italian 🇮🇹 French 🇫🇷 German 🇩🇪 colleagues. Important to have dialogue both on political track and humanitarian crisis. — Rob Macaire (@HMATehran) 17 августа 2019 г.

وأضاف: "من المهم الحوار وبحث المسار السياسي والأزمة الإنسانية في اليمن".

من جهتها، أكدت صحيفة "همشهري" الإيرانية عقد الاجتماع في مقر الخارجية الإيرانية، وأشارت إلى أنه تم التوصل خلاله إلى "توافقات إيجابية".

المصدر: RT + "تويتر"