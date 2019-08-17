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"رويترز": الحوثيون يعلنون استهداف حقل ومصفاة نفط في السعودية

أخبار العالم العربي

Reuters
الحوثيون يعلنون استهداف حقل ومصفاة نفط في السعودية
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أعلن الحوثيون اليوم السبت استهداف حقل نفطي ومصفاة في السعودية.

وقال المتحدث باسم القوات التابعة لأنصار الله يحيى سريع، إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها "توازن الردع الأولى".

وأضاف المتحدث أن حقل الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل.

وبيّن أن "عملية توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والرد المشروع على التحالف وحصاره للشعب اليمني، متوعدا السعودية وقوى ما وصفها بـ"العدوان" بعمليات أكبر وأوسع.

وجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالسعودية، مشيرا إلى أنها أصبحت أهدافا مشروعة يمكن ضربها في أي وقت.

وشدد يحيى سريع على أن بنك الأهداف الحوثية يتسع يوما بعد يوم في السعودية وأن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاما، مبينا أنه لا خيار أمام قوى التحالف والسلطات السعودية إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.

المصدر: وكالات + "المسيرة"

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