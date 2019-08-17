"رويترز": الحوثيون يعلنون استهداف حقل ومصفاة نفط في السعودية
أعلن الحوثيون اليوم السبت استهداف حقل نفطي ومصفاة في السعودية.
وقال المتحدث باسم القوات التابعة لأنصار الله يحيى سريع، إن 10 طائرات مسيرة استهدفت حقل ومصفاة الشيبة التابعة لشركة "أرامكو" شرقي السعودية، بعملية أطلقوا عليها "توازن الردع الأولى".
#المسيرة_عاجل | #متحدث_القوات_المسلحة: عشر طائرات مسيرة استهدفت #حقل_ومصفاة_الشيبة التابعة لشركة أرامكو شرقي المملكة ب #عملية توازن _الردع_الأولى— المسيرة - عاجل (@MasirahTV) August 17, 2019
وأضاف المتحدث أن حقل الشيبة يضم أكبر مخزون استراتيجي في المملكة ويتسع لأكثر من مليار برميل.
وبيّن أن "عملية توازن الردع الأولى" تأتي في إطار الردع والرد المشروع على التحالف وحصاره للشعب اليمني، متوعدا السعودية وقوى ما وصفها بـ"العدوان" بعمليات أكبر وأوسع.
وجدد الدعوة لكل الشركات والمدنيين بالابتعاد الكامل عن كل المواقع والأهداف الحيوية بالسعودية، مشيرا إلى أنها أصبحت أهدافا مشروعة يمكن ضربها في أي وقت.
وشدد يحيى سريع على أن بنك الأهداف الحوثية يتسع يوما بعد يوم في السعودية وأن العمليات القادمة ستكون أشد إيلاما، مبينا أنه لا خيار أمام قوى التحالف والسلطات السعودية إلا وقف الحرب ورفع الحصار عن الشعب اليمني.
المصدر: وكالات + "المسيرة"