شكاوى جديدة بالتحرش الجنسي ضد الملياردير الراحل إيبشتين

رفعت امرأتان جديدتان دعوى قضائية طلبتا فيها تعويضا قدره 100 مليون دولار من أموال الملياردير الأمريكي الراحل، جيفري إيبشتين، وذلك بعد اتهامه بالتحرش بهما جنسيا.

وتعد الدعوى التي قدمت مساء الخميس، أمام المحكمة الجزائية في مانهاتن بنيويورك، الثانية على الأقل المتصلة بسلوك إيبشتين الجنسي منذ إعلان وفاته في العاشر من أغسطس، عن عمر بلغ 66 عاما، منتحرا فيما يبدو في زنزانته.

ورفض المحامون الموكلون عن إيبشتين، التعليق على النبأ.

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وفي يوليو الماضي، وجهت ضد إيبشتين، تهمة التغرير بفتيات قاصرات وبممارسة التجارة الجنسية في 2002 و2005. وذكر التحقيق أن الملياردير جند عشرات الفتيات القاصرات، وقدم لهن أموالا من أجل عمليات تدليك له تحولت في طبيعتها إلى أعمال جنسية. ولكن إيبشتين، رفض هذه التهم وأنكر قيامه بهذه الجرائم.

وفي يوم السبت، عثر على الملياردير إيبستين ميتا في زنزانته بسجن في نيويورك، حيث قبع بانتظار محاكمته بتهمة الاعتداء الجنسي على قاصرات.

المصدر: رويترز