فضيحة في أمريكا.. استغلال جنسي لعشرات القاصرات و350 ألف دولار لإسكات الشهود

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قضية رجل الأعمال، جيفري إيبستين، المتهم في استغلال جنسي ومحاولة شراء شاهدين، دفعت وزير العمل في إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاستقالة.

وأوضحت الصحيفة أمس الجمعة، أن إيبستين دفع نهاية السنة الماضية، ما مجموعه 350 ألف دولار لهذين الشخصين اللذين كانا بإمكانهما أن يدليا بشهادة ضده في حال محاكمته.

ودفع رجل الأعمال الثري هذه المبالغ بعدما كشفت صحيفة "ميامي هيرالد" أنه تفاوض على اتفاق سري مع سلطات فلوريدا للإفلات من ملاحقات فدرالية.

ويبدو أن هذا التساهل مع إيبستين كلف وزير العمل الكسندر أكوستا منصبه يوم الجمعة، لكونه كان مسؤولا كبيرا في فلوريدا قبل عشرة أعوام.

ويواجه أكوستا منذ عدة أيام اتهامات بقيامه في 2008 عندما كان يشغل منصب مدعي عام فدرالي في فلوريدا، بالتفاوض على اتفاق قضائي اعتبر أنه كان إيجابيا جدا لإيبستين.

وأعلن وزير العمل الأمريكي استقالته يوم الجمعة بعد إثارة مسألة إدارته قبل نحو عشر أعوام للملف القضائي لإيبستين.

وكانت النيابة في نيويورك وجهت الاثنين الماضي إلى إيبستين، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير، تهما تتعلق باستغلال جنسي لعشرات القاصرات، ما قد يعرضه للسجن 45 عاما.

وكذلك وجهت النيابة في فلوريدا اتهامات مماثلة قبل عشرة أعوام لايبستين، الذي بنى صداقات رفيعة عدة، بالأخص مع دونالد ترامب والرئيس الديمقراطي الأسبق بيل كلينتون والأمير أندرو نجل الملكة اليزابيت الثانية.

المصدر: أ ف ب