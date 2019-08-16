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ترامب: حطمت الرقم القياسي للفنان إلتون جون

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ترامب: حطمت الرقم القياسي للفنان إلتون جون
Sputnik
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه حطم الرقم القياسي في مؤشر الجمهور الذي يحضر كلماته، وذلك خلال خطاب ألقاه في نيو هامبشاير أمس الخميس.

وكتب ترامب على "تويتر": "نبأ عظيم! الليلة حطمنا الرقم القياسي في عدد الحضور الذي كان قد سجله إلتون جون خلال حفله الموسيقي في إستاد SNHU Arena في مدينة مانشستر بولاية نيو هامبشاير"، دون أن يقدم أي أرقام دقيقة حول عدد جمهوره.

وأوضح موقع Breitbart News  الإخباري أن ترامب حطم الرقم القياسي في عدد الحضور في الملعب، حيث أنه يتسع لحوالي 12 ألف شخص وكان ممتلئا تقريبا.

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وتحدث الرئيس ترامب أمام الناخبين في إطار الحملة الرئاسية لعام 2020، إذ ستجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر من العام المذكور.

المصدر: "لينتا رو"

 

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