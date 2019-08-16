ساسة دنماركيون يصفون ترامب بـ"المجنون" ردا على عرضه شراء جزيرة غرينلاند

رد سياسيون دنماركيون يغضب وسخرية على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، ووصل ببعضهم الأمر إلى حد وصفه بـ"المجنون" الذي يستسهل بيع وشراء كل شيء.

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ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، رغبة الرئيس الأمريكي في شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، بغرض توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

وردت ممثلة حزب الشعب الدنماركي سورين إسبيرسن على الرئيس الأمريكي قائلة: "إذا كان صحيحا بأن ترامب يعمل على هذه الفكرة، فهذا دليل قاطع على أنه قد أصبح مجنونا".

وتابعت: "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألفا من مواطنيها للولايات المتحدة هي فكرة مجنونة تماما".

أما رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوك راسموسن فعلق، قائلا: "هذه مزحة يجب أن تكون كذبة أبريل... لكنها ليست بوقتها".

It must be an April Fool’s Day joke ... but totally out of sesson! https://t.co/ev5DDVZc5f — Lars Løkke Rasmussen (@larsloekke) August 15, 2019

وكذلك علق ممثل حزب المحافظين، راسموس يارلوف، قائلا: "من بين كل الأشياء المدهشة...هذا هو الأكثر إثارة للإعجاب...انسوا ذلك".

Out of all things that are not going to happen this is the most unlikely. Forget it. https://t.co/0ChJvOVJW7 — Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) August 15, 2019

وذهب مايكل أوستروب من حزب اليسار إلى أبعد من ذلك، قائلا: "غرينلاند ليست للبيع! الزمن الذي كان فيه من الممكن شراء الأراضي والناس ذهب من زمن بعيد. وآمل من حكومتنا أن تعلن بالنيابة عن الشعب الدنماركي عن ذلك بوضوح لدى زيارة ترامب للدنمارك".

Nej, @realDonaldTrump - Grønland er ikke til salg! Tiden hvor man bare kunne købe områder og folk er heldigvis slut for mange år siden. Det forventer jeg også, at regeringen på vegne af rigsfællesskabet, vil forklare i både klar og præcis tale, når Trump besøger Danmark #dkpol — Michael Aastrup (@michaelaastrup) August 16, 2019

وقال ممثل الحزب الراديكالي مارتن ليدغورد معلقا على عرض ترامب: "آمل أن تكون هذه مزحة. هذه فكرة رهيبة تهدد بخطر عسكرة غرينلاند واستقلال أقل للجزيرة ناهيك عن أنها خسارة كبيرة للدنمارك".

Trump købe Grønland?! Forhåbentlig en joke, men ellers forfærdelig tanke med risiko for militarisering af Grønland og mindre selvstændighed til det grønlandske folk - udover stort tab for Danmark #dkpolhttps://t.co/g49qGjjOFK — Martin Lidegaard (@martinlidegaard) August 16, 2019

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المصدر:Sputnik.com