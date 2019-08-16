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ساسة دنماركيون يصفون ترامب بـ"المجنون" ردا على عرضه شراء جزيرة غرينلاند

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ساسة دنماركيون يصفون ترامب بـ
منظر من جزيرة غرينلاند التي تعتبر أكبر جزيرة في العالم
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رد سياسيون دنماركيون يغضب وسخرية على عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، ووصل ببعضهم الأمر إلى حد وصفه بـ"المجنون" الذي يستسهل بيع وشراء كل شيء.

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ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية اليوم نقلا عن مصادر في البيت الأبيض، رغبة الرئيس الأمريكي في شراء جزيرة غرينلاند الدنماركية، بغرض توسيع الوجود العسكري الأمريكي في القطب الشمالي.

وردت ممثلة حزب الشعب الدنماركي سورين إسبيرسن على الرئيس الأمريكي قائلة: "إذا كان صحيحا بأن ترامب يعمل على هذه الفكرة، فهذا دليل قاطع على أنه قد أصبح مجنونا".

وتابعت: "فكرة أن تبيع الدنمارك 50 ألفا من مواطنيها للولايات المتحدة هي فكرة مجنونة تماما".

أما رئيس الوزراء الدنماركي السابق لارس لوك راسموسن فعلق، قائلا: "هذه مزحة يجب أن تكون كذبة أبريل... لكنها ليست بوقتها".

وكذلك علق ممثل حزب المحافظين، راسموس يارلوف، قائلا: "من بين كل الأشياء المدهشة...هذا هو الأكثر إثارة للإعجاب...انسوا ذلك".

وذهب مايكل أوستروب من حزب اليسار إلى أبعد من ذلك، قائلا: "غرينلاند ليست للبيع! الزمن الذي كان فيه من الممكن شراء الأراضي والناس ذهب من زمن بعيد. وآمل من حكومتنا أن تعلن بالنيابة عن الشعب الدنماركي عن ذلك بوضوح لدى زيارة ترامب للدنمارك".

وقال ممثل الحزب الراديكالي مارتن ليدغورد معلقا على عرض ترامب: "آمل أن تكون هذه مزحة. هذه فكرة رهيبة تهدد بخطر عسكرة غرينلاند واستقلال أقل للجزيرة ناهيك عن أنها خسارة كبيرة للدنمارك".

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المصدر:Sputnik.com

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