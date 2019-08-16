قال وزير خارجية غرينلاند إن أكبر جزيرة في العالم ليست معروضة للبيع، معلقا على تقارير إعلامية قالت إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش سرا مع مستشاريه فكرة شراء غرينلاند.

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وتابع الوزير آني لون باجر اليوم الجمعة، في تعليق لـ"رويترز" "نحن منفتحون على التجارة لكننا لسنا للبيع".

يأتي ذلك، بعد تقرير نشرته صحفية "وول ستريت جورنال" يشير إلى أن ترامب يريد شراء غرينلاند، أكبر جزيرة في العالم تابعة حاليا للدنمارك.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر مطلعة" في البيت الأبيض أن ترامب سأل مستشاريه مرارا عما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة شراء غرينلاند، وتابع باهتمام مناقشات حول موارد الجزيرة، وأهميتها الجيوسياسية، بما في ذلك إمكانية توسيع الوجود العسكري الأمريكي في منطقة القطب الشمالي.

المصدر: "رويترز"