6 دول أوروبية مستعدة لاستقبال مهاجرين عالقين في المتوسط

أعلنت حكومة روما أن ست دول في الاتحاد الأوروبي أعربت عن استعدادها لاستقبال 147 مهاجرا عالقين على متن سفينة إنقاذ قرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

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وذكر رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في رسالة وجهها لنائبه وزير الداخلية ماتيو سالفيني المعروف بمواقفه اليمينية والذي يسعى إلى منع سفينة "أوبن آرمز" من دخول المياه الإيطالية، أن فرنسا وألمانيا ورومانيا والبرتغال وإسبانيا ولوكسمبورغ أبلغت روما باستعدادها لاستقبال هؤلاء المهاجرين.

وأشار كونتي في رسالته إلى أن الزملاء الأوروبيين "يمدون يد العون مرة أخرى" لإيطاليا، منددا بمواقف سالفيني الذي يدعو رئيس الوزراء إلى الاستقالة منذ الخميس الماضي.

وسبق أن أعلنت منظمة "برواكتيفا أوبن آرمز" الإسبانية غير الحكومية أن السفينة التابعة لها والراسية حاليا قبالة لامبيدوسا ستواحل دخول ميناء الجزيرة عنوة إذا لم تتلق تفويضا من السلطات الإيطالية، لافتة إلى أن طاقم السفينة المؤلف من 19 شخصا يواجه صعوبات متزايدة في احتواء التوترات الناجمة عن ضبابية الوضع والتوتر المسيطر على المهاجرين.

وسبق أن رفضت مالطا وإيطاليا السماح للسفينة بالرسو في موانئها وإنزال المهاجرين الذين أنقذوا في المتوسط.

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وكانت سفينة إنقاذ أخرى تابعة لمنظمة "سي ووتش" الألمانية غير الحكومية وعلى متنها 40 مهاجرا قد رست عنوة في ميناء لامبيدوسا أوائل يوليو الماضي، بعد رفض حكومة روما منحها إذنا بدخول الميناء، واعتقلت السلطات المحلية قبطان السفينة كارولا راكيتي، لكنها أفرجت عنها لاحقا.

المصدر: "فرانس برس"