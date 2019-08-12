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سالفيني: شكرا ريتشارد.. يمكنك أن تأخذ جميع المهاجرين بطائرتك الخاصة!

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سالفيني: شكرا ريتشارد.. يمكنك أن تأخذ جميع المهاجرين بطائرتك الخاصة!
AFP
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رد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني على انتقادات الممثل الأمريكي ريتشارد غير بشأن التعامل مع سفينة مهاجرين عالقة بالمتوسط، بالقول إن غير يمكنه أخذ جميع المهاجرين إلى هوليوود.

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وسلم الممثل الأمريكي الشهير بنفسه مواد غذائية على ظهر سفينة تابعة لمنظمة "Proactiva Open Arms" الإسبانية غير الحكومية، كانت قد أنقذت في مياه المتوسط أكثر من 120 مهاجرا.

وقرر ريشارد غير بمبادرة منه مساعدة السفينة التي تحمل على متنها مهاجرين غير شرعيين، وتنتظر منذ أكثر من أسبوع إذنا بإنزال ركابها في أي ميناء لدول المنطقة.

وكتبت صحيفة "الغارديان" بالخصوص، أن الممثل الأمريكي أجرى مقاربة في معرض إجابته عن سؤال خلال مؤتمر صحفي عقد في جزيرة لامبيدورزا الإيطالية، بين الوضعين السياسيين في بلاده وإيطاليا: "لدينا مشاكلنا الخاصة مع اللاجئين من هندوراس والسلفادور ونيكاراغوا والمكسيك، والأمر مشابه تماما لما يحدث عندكم"، إلا أنه دعا الحكومة الإيطالية إلى "التوقف عن شيطنة الباحثين عن ملجأ".

الصحيفة البريطانية أفادت في هذا السياق، بأن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الداخلية ماتيو سالفيني رد بحدة على كلام الممثل الأمريكي قائلا إن بإمكانه أن "يأخذ بطائرته الخاصة جميع ركاب السفينة إلى هوليوود وأن يسكنهم في فيلاته"، مضيفا في صيغة لا تخلو من التهكم عبارة "شكرا ريتشارد".

المصدر: تاس

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