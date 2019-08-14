إيران تغازل دول الجوار وتحذرها من أطماع الولايات المتحدة في خزائنها

قال الرئیس الإيراني، حسن روحاني، إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية من تواجدها في الخليج هو إخلاء خزائن دول المنطقة.

إقرأ المزيد

وأضاف روحاني، اليوم الأربعاء، أن الدول المطلة على الخليج قادرة على ضمان أمن المنطقة والحفاظ عليه، منوها بأن الخليج ليس بحاجة إلى قوات أجنبية.

وتابع: "دول المنطقة قادرة على تأمين نفسها عبر الوحدة والانسجام، والادعاءات والإجراءات الأمريكية لن تعود عليها بأي منفعة".

وأكد الرئيس الإيراني على أن طهران مستعدة لإقامة علاقات أخوة وصداقة مع جميع الدول الإسلامية، وخاصة دول الجوار.

وقال روحاني إن إعلان الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف بحري في الخليج مجرد شعارات ظاهرية غير عملية، لن تسهم في تعزيز أمن المنطقة.

وأشار إلى أن إعلان إسرائيل نيتها حماية أمن المنطقة كلام فارغ، مشددا على أنه "يتعين على تل أبيب أن تضمن أمن نفسها قبل أن تفكر في أمن غيرها".

وقال روحاني: "أينما تواجدت إسرائيل جلبت معها زعزعة الأمن والإرهاب"، مضيفا: "إسرائيل الغاصبة والصهاينة العامل الأساسي للإرهاب والحروب والجرائم في المنطقة".

وحذر من أنه: "لا ينبغي لأحد أن يقع في فخ الادعاءات الإسرائيلية للحفاظ على أمن الخليج، فنهاية هذه الادعاءات واضحة للجميع".

المصدر: RT