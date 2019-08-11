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روحاني وأردوغان يؤكدان استعداد طهران وأنقرة لتطوير التعاون الثنائي

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روحاني وأردوغان يؤكدان استعداد طهران وأنقرة لتطوير التعاون الثنائي
إرنا
الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان
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أجرى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، أكد خلاله الرئيسان اهتمامهما بتطوير العلاقات بين طهران وأنقرة في مجالات شتى.

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وأفادت وكالة "إرنا" الإيرانية بأن روحاني هنأ "الحكومة والشعب في تركيا والمسلمين جميعا بمناسبة عيد الأضحى المبارك"، مضيفا أن إيران "على أتم الاستعداد لتنمية علاقاتها مع تركيا الصديقة والشقيقة".

وذكرت الوكالة أن الرئيس الإيراني أكد "ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاقات المبرمة بين البلدين".

من جانبه، هنأ الرئيس التركي إيران حكومة وشعبا بمناسبة عيد الأضحى، وقال إن أنقرة "مستعدة لتعزيز علاقاتها أكثر فأكثر وبما يشمل جميع المجالات مع طهران".

المصدر: إرنا

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