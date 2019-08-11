زعيم المعارضة الإسرائيلية: سنتحالف مع الليكود شرط أن لا يكون نتنياهو رئيسا للحكومة

قال زعيم المعارضة في إسرائيل، بيني غانتس، إنه مستعد للتحالف مع حزب "الليكود" الذي يتزعمه رئيس الحكومة الحالي، بنيامين نتنياهو، لكن بشرط ألا يكون الأخير رئيسا للوزراء.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "مكان"، أوضح غانتس، رئيس حزب "أزرق- أبيض"، أن حزبه لا يمكن أن يشارك في حكومة برئاسة نتنياهو.

وأضاف غانتس: "سبب ذلك ليس لأنه يكره نتنياهو شخصيا، بل لأن هناك 3 لوائح شبهات جنائية بحقه".

ويواجه نتنياهو إمكانية محاكمته بتهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في لائحة اتهام أولية ضده في بداية أكتوبر.

وادعى غانتس أن "نتنياهو عرض عليه مؤخرا اقتراحات سخية لكنه رفضها".

وكان غانتس، قد أشار في يوليو الماضي إلى أنه على استعداد لدراسة إمكانية التحالف مع "الليكود"، شريطة أن يكون هناك اتفاق تناوب على رئاسة الوزراء، وأن يكون الأول الذي يتبوأ هذا المنصب.

وقرر الكنيست نهاية مايو الماضي حل نفسه، والتوجه إلى انتخابات مبكرة، بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة جديدة إثر رفض، أفيغدور ليبرمان، الانضمام لها، قبل موافقة الأحزاب الأرثوذكسية اليمينية المشاركة، على مطالبه الخاصة بقانون التجنيد.

ويطالب ليبرمان بفرض الخدمة العسكرية الإجبارية على المتدينين اليهود، الذين يعفون منها بدعوى "تفرغهم لدراسة التوراة"، وهو ما ترفضه الأحزاب الدينية اليمينية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلي (مكان)