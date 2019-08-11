أكد قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، اللواء علي رضا تنغسيري، اليوم الأحد، أن قواته قادرة على احتجاز أي سفينة في أي وقت حتى وإن رافقتها سفن بريطانية وأمريكية.

وحذر رضا تنغسيري في مقابلة مع قناة "الميادين"، من أي تدخل غير قانوني في مياه الخليج.

ووجه قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رسالة لدول المنطقة والعالم قال فيها إن "طهران ستواصل تأمين مضيق هرمز إلى أن تكون قادرة على تصدير النفط".

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وأفاد بأن الولايات المتحدة وبريطانيا تسعيان إلى فرض سيناريو جديد في المنطقة، لإضفاء الشرعية على تواجدهما في مياه الخليج، وتخططان لنهب دول المنطقة واستغلال دول أوروبا وغرب آسيا التي تحتاج لنفط إيران.

وصرح قائد القوات البحرية بأن واشنطن ولندن تخططان لتواجد إسرائيلي في المياه الخليجية، متابعا أن أي تواجد لإسرائيل غير مشروع في مياه الخليج يمكن أن يشعل معركة، وعليهم تحمل مسؤولية وجوده، محذرا من أي تواجد غير شرعي في المياه الخليجية ومضيق هرمز.

وشدد في السياق على أن أمريكا هي من نفذت هجمات ضد ناقلتي النفط في خليج عمان قرب المياه الإيرانية بهدف اتهام إيران بالهجوم، لافتا إلى أن حوادث اصطدام بحري عدة حصلت بسبب الأميركان.

أزمة الناقلات

وبخصوص أزمة الناقلات، أفاد بأنه "من غير العادل أن نفرج عن الناقلة البريطانية التي خرقت القانون الدولي وألا يفرجوا عن ناقلتنا".

وبين قائد القوات البحرية أن أمن الخليج من أهم العناصر لإيران، معتبرا أن المسار البحري الدولي يجب أن يبقى دوليا، وأن بلاده وفرت لعقود أمن مضيق هرمز.

وأكد أن حضور دول من خارج المنطقة أخل بأمنها.

وحول الناقلة "غرايس 1"، قال تنغسيري إنها كانت متجهة إلى أوروبا لكنهم حاكوا سيناريو توجهها لسوريا، والبريطانيون تعاملوا بشكل سيئ مع بحارة السفينة الذين لا يزالون مسجونين داخلها.

كما تحدث المسؤول العسكري الإيراني عن عملية احتجاز إيران جنودا أميركيين وبريطانيين سابقا، مؤكدا أنه "لو أنهم قادرون على حماية السفن لكانوا حموا أنفسهم".

المصدر: "قناة الميادين"