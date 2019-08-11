قال الرئیس الإيراني حسن روحاني خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إن إجراءات بعض الدول الأجنبية بالخليج تعقد من أزمات المنطقة وتجعلها أكثر خطورة.

وشدد حسن روحاني على أن الإجراءات الأمريكية في مياه الخليج تزعزع أمن المنطقة واستقرارها، مبينا أن الطريق الذي سلكته واشنطن غير صحيح ولن يكون أي طرف فيه رابحا.

ودعا الرئيس الإيراني، الولايات المتحدة إلى التراجع عن سلوكها في مياه الخليج.

وصرح بأن إيران تعير اهتماما لحفظ وتعزيز أمن منطقة الخليج ومضيق هرمز وبحر عمان، مشددا على أنه بلاده لم تدخر جهدا في الحفاظ على أمن المنطقة.

وأضاف روحاني أن الحفاظ على أمن مياه الخليج يضمن تنمية دول المنطقة والحفاظ على مصالح شعوبها.

وأفاد في السياق، بأنه يمكن ضمان أمن الخليج واستقراره من خلال التعاون بين دوله الساحلية عبر اتخاذ تدابير أمنية مشتركة، مؤكدا على أن طهران ترغب في مواصلة الحوار مع الدول الصديقة في المنطقة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

ونقلت الرئاسة الإيرانية تصريحات أمير قطر، حيث قال إن خفض التوتر في منطقة الخليج لصالح المنطقة والعالم ولإيران دور هام في ذلك، مضيفة أن الشيخ تميم صرح بأن الدوحة لن تدخر جهدا لخفض حدة التوتر في منطقة الخليج.

وأكد الشيخ تميم على أن ضمان أمن المنطقة ينبغي أن يتم عبر دولها الساحلية، مشيرا إلى أن موقف الدوحة واضح في هذا الصدد.

ودعا أمير قطر إلى التعاون مع طهران لتعزيز العلاقات الثنائية وضمان أمن المنطقة.

المصدر: RT