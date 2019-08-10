الجيش الإيراني يكشف النقاب عن منظومة "فلق"

ذكرت وكالة تسنيم أن الجيش الإيراني كشف اليوم السبت، عن منظومة "فلق" الرادارية.

وأفادت الوكالة أن هذه المنظومة "مصفوفة طورية" وتغطي مدى 400 كلم، كما أنها قادرة على كشف صواريخ كروز والصواريخ البالستية والطائرات المسيرة المتخفية. وتعتبر استكمالا للتغطية الرادارية التي تقوم بها منظومة اس 300 الروسية للدفاع الجوي.

وقال قائد الدفاع الجوي في الجيش الايراني، أن هذه المنظومة دخلت الخدمة حاليا بعد قرابة 2300 ساعة جرى خلالها إعادة تأهيلها وصيانتها على يد خبراء الدفاع الجوي للجيش الإيراني.

المصدر: وكالة تسنيم الإيرانية