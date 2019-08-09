عشرات القتلى جراء فيضانات جنوب الهند

لقي ما لا يقل عن 28 شخصا مصرعهم في ولاية كيرلا بجنوب الهند، حيث تسببت أمطار موسمية غزيرة بانزلاقات طينية وفيضانات، حسبما أفادت السلطات المحلية، اليوم الجمعة.

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ونقلت "رويترز" عن سلطات الولاية أن أكثر من 64 ألف شخص تم إجلاؤهم من المناطق المنكوبة وأن مطار كوتشين الدولي المكتظ دائما أغلق حتى ما بعد ظهر يوم الأحد المقبل، على أقل التقدير.

وأضافت السلطات أن القوات البحرية الهندية فتحت مطارا في إحدى قواعدها للرحلات التجارية.

وقال مسؤول بحكومة الولاية إن هناك مخاوف من مقتل العشرات جراء الانزلاقات الأرضية في منطقتي فاياناد ومالابورام. وأضاف أن المنقذين انتشلوا هناك سبع جثث وأن الحكومة المحلية تخطط لنقل معدات لازمة لعمليات الإنقاذ جوا إلى هاتين المنطقتين.

وأشار المصدر نفسه إلى أن أعمال الإسعاف تتعثر بسبب الظروف الجوية السيئة، وأن القائمين بها يتعرضون لخطر وقوع انزلاقات جديدة.

وهذا الأسبوع، ضربت الفيضانات أيضا ولاية مهاراشترا المجاورة لكيرلا، لتبلغ الحصيلة الإجمالية للضحايا في الولايتين ما لا يقل عن 40 قتيلا، إضافة إلى تشريد أكثر من 400 ألف شخص.

لمصدر: رويترز