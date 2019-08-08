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مقتل 16 شخصا وتشرد الآلاف في غرب الهند

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مقتل 16 شخصا وتشرد الآلاف في غرب الهند
Reuters
فيضانات الهند
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قتل 16 شخصا على الأقل في ولاية مهاراشترا الهندية بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة وفيضان الأنهار 5 مناطق، مما دفع السلطات إلى نقل أكثر من 140 ألف شخص إلى أماكن أكثر أمانا.

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وقال ديباك ماهيسكار مفوض منطقة بوني، أمس الأربعاء، إن: "الخزانات في هذه المناطق ممتلئة. وإذا سقط المزيد من المطر لن يكون لدينا أي خيار سوى إطلاق المياه إلى الأنهار".

وأضاف أن آلاف الشاحنات تعثرت على أحد الطرق السريعة التي تربط العاصمة المالية مومباي بمدينة بنجالورو، مركز المعلومات والتكنولوجيا، بسبب المياه التي تغمر الطريق في بعض الأماكن.

مقتل 16 شخصا وتشرد الآلاف في غرب الهند
Reuters
فيضانات الهند

وأشار مسؤول حكومي إلى أنه جرى إغلاق المدارس والجامعات في المناطق المنكوبة منذ يوم الاثنين، وليس من المرجح أن تفتح هذا الأسبوع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الأيام الثلاثة القادمة مما دفع السلطات لإرسال المزيد من فرق الإنقاذ جوا.

مقتل 16 شخصا وتشرد الآلاف في غرب الهند
Reuters
فيضانات الهند

وفاضت الأنهار في المنطقة مع إطلاق السلطات المياه من السدود التي امتلأت خزاناتها بعد أن شهدت بعض المناطق، مثل كولهابور، هطول ما يصل إلى 670 مليمترا من الأمطار خلال أسبوع.

وتتسبب الفيضانات في جنوب آسيا في نزوح جماعي ووفيات سنويا حيث تتعرض المنطقة لأمطار موسمية خلال الفترة من يونيو حتى سبتمبر.

مقتل 16 شخصا وتشرد الآلاف في غرب الهند
Reuters
فيضانات الهند

المصدر: رويترز

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