وزيرة فرنسية سابقة تهاجم النساء المحجبات وتدعوهن للعودة إلى الجزائر

هاجمت وزيرة التكوين المهني الفرنسية السابقة، نادين مورانو، من وصفتهن بـ "النساء اللائي يردن فرض ثقافتهن في فرنسا"، مؤكدة أنهن "غير مرغوب فيهن" بالبلاد.

وجاءت تصريحات مورانو ردا على تغريدة نشرتها امرأة محجبة قالت إنها طردت من متنزه مائي بسبب ارتدائها لـ "البوركيني".

À la catégorie de femmes qui viennent imposer leur culture en France et qu’on ne veut pas. Prenez un avion et retournez en Algérie. En France, les femmes comme vous sont une insulte aux combats de nos mères pour la liberté. Partez dans un pays musulman vous serez tellement mieux. https://t.co/CwzFVsbwbA — Nadine Morano (@nadine__morano) 8 августа 2019 г.

وكتبت مورانو على "تويتر" إنه "على النساء اللائي يردن فرض ثقافتهن، التي لا نريدها في فرنسا، أن يأخذن طائرة ويغادرن نحو الجزائر".

وأضافت أنه "في فرنسا، النساء من قبيلكن يعتبرن مسبة لكفاح أمهاتنا وللحرية".

المصدر: "تويتر"