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وزيرة فرنسية سابقة تهاجم النساء المحجبات وتدعوهن للعودة إلى الجزائر

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وزيرة فرنسية سابقة تهاجم النساء المحجبات وتدعوهن للعودة إلى الجزائر
Reuters SM/LP
وزيرة التكوين المهني بفرنسا سابقا نادين مورانو
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هاجمت وزيرة التكوين المهني الفرنسية السابقة، نادين مورانو، من وصفتهن بـ "النساء اللائي يردن فرض ثقافتهن في فرنسا"، مؤكدة أنهن "غير مرغوب فيهن" بالبلاد.

وجاءت تصريحات مورانو ردا على تغريدة نشرتها امرأة محجبة قالت إنها طردت من متنزه مائي بسبب ارتدائها لـ "البوركيني".

وكتبت مورانو على "تويتر" إنه "على النساء اللائي يردن فرض ثقافتهن، التي لا نريدها في فرنسا، أن يأخذن طائرة ويغادرن نحو الجزائر". 

وأضافت أنه "في فرنسا، النساء من قبيلكن يعتبرن مسبة لكفاح أمهاتنا وللحرية".

المصدر: "تويتر"

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