حذر اتحاد الأغذية والمشروبات في بريطانيا من احتمال أن تواجه البلاد نقصا في بعض الأغذية الطازجة لأسابيع أو شهور، إذا خرجت من الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق.

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وقال تيم ريكروفت رئيس العمليات في اتحاد الأغذية والمشروبات، أمس الأربعاء: "لن نجوع، لكن سيحدث نقص في الأغذية الطازجة وبعض المكونات".

وأضاف: "مع الأخذ بعين الاعتبار أن الطعام قابل للتلف.. نتوقع حدوث نقص في بعض الأصناف الغذائية في الأسابيع أو الأشهر التي ستعقب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".

وحذرت سلاسل متاجر للتجزئة مثل "تيسكو" من أن الخروج من الاتحاد، المقرر في 31 أكتوبر القادم، بدون اتفاق سيمثل مشكلة، إذ أن كثيرا من المنتجات الطازجة يتم استيرادها، كما يجري ملء المستودعات قبل موسم عطلات عيد الميلاد.

وقبل الموعد الأصلي للخروج من الاتحاد، الذي كان في 29 مارس، أنفقت المتاجر الكبرى وتجار التجزئة ملايين الجنيهات الاسترلينية للاستعداد للخروج، وتضمن ذلك طلب مخزونات إضافية من البضائع المجففة والمياه وغيرها من السلع من الموردين الأوروبيين.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الاتحاد الأوروبي مرارا من أنه سيقود البلاد للخروج من الاتحاد في 31 أكتوبر من دون اتفاق، ما لم يوافق الاتحاد على اتفاق جديد للخروج.

المصدر: رويترز