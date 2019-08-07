مسؤول بريطاني يؤكد أن الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيعرض أمن بلاده للخطر

أكد رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في بريطانيا نيل باسو، أن خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق سيضر بأمن واستقرار المملكة المتحدة.

إقرأ المزيد

وكشف باسو لصحيفة "الغارديان" أنه بعد مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق، ستفقد الشرطة إمكانية الاطلاع على البيانات من خلال نظام معلومات "شنغن"، وسجلات أسماء الركاب والقدرة على استخدام أوامر الاعتقال الأوروبية.

وأضاف: "سيشكل هذا خطرا مباشرا يتمثل في أن القادمين إلى هذا البلد قد يكونون مجرمين خطيرين، سواء مطلوبين أو طليقين يرتكبون جرائم في هذا البلد، ولن نعرف ذلك".

وتابع: "لا يزال هناك قلق بالغ، وأمننا سيتعرض لبعض المخاطر التي لا أستطيع أن أحدد نطاقها".

ولفت إلى أنه "يمكننا أن نقلل أثر المخاطر، لكن بوتيرة أبطأ... لقد طورت تلك الأنظمة والأدوات في الاتحاد الأوروبي لأسباب وجيهة للغاية، وكانت جيدة جدا. على أية حال، فقد فقدنا كل ذلك... كان علينا إعادة التفاوض على هذا الأمر".

وكان رئيس الوزراء بوريس جونسون، قال إنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل، لكن بريطانيا ستترك التكتل في 31 أكتوبر دون اتفاق إذا لزم الأمر، مضيفا أنه يتعين على البلاد الاستعداد لما قد يتبع ذلك من اضطراب.

المصدر: "رويترز"