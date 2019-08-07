القضاء الأمريكي يحرم متهما روسيا من محاميه الخاصين

قال المحامي أركادي بوخ، إن موكلة المواطن الروسي يفغيني نيكولين، المتهم بارتكاب جرائم إلكترونية في الولايات المتحدة، حرم من المساعدة القانونية الخاصة عقب جلسة يوم الثلاثاء.

وأضاف بوخ أنه من المقرر أن تصدر هيئة محلفين قرارا في قضية موكله مطلع يناير، قائلا: "تم عزلنا كمحامين عنه أمام هيئة المحلفين. لقد أصررنا على عدم قبول وقوف موكلنا أمام المحكمة بسبب حالته العقلية غير المستقرة، والتي أثبتها أخصائي معتمد في الولايات المتحدة. ولم يوافق القاضي على أدلتنا، وعين له محامين من جانب الدولة. لكن هذا لا يحرمنا من فرصة تمثيل مصالحه في قضايا أخرى. وعلى وجه الخصوص، إذا أدين من هيئة المحلفين في محاكمة أوائل يناير، حينها سنستأنف القرار".

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كما قال بوخ، أنه تم نقل نيكولين إلى منشأة ماغواير الإصلاحية في كاليفورنيا، علما أنه كان سابقا محتجزا في سجن سانتا ريتا من نفس الولاية، بناء على طلب من المحامين الجدد الذين عينتهم المحكمة.

وأشار إلى أن موكله في هذه بسبب هذا النقل، "قد حرم من الامتيازات التي كنا نسعى إليها لفترة طويلة. ومع ذلك، تمكنا في السجن الجديد، من استعادة حقه في التواصل هاتفيا مع والديه".

وقد قامت الشرطة التشيكية بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي باحتجاز نيكولين في براغ في 5 أكتوبر 2016، بتهم وجهتها السلطات الأمريكية للمواطن الروسي بالوصول غير القانوني إلى البيانات من شبكة LinkedIn الاجتماعية وخوادم Dropbox و Formspring.

المصدر: نوفوستي