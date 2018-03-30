التشيك تسلم الولايات المتحدة مواطنا روسيا

سلمت جمهورية التشيك الولايات المتحدة، المواطن الروسي يفغيني نيكولين، الذي تتهمه واشنطن بقرصنة مواقع إلكترونية أمريكية.

وغادرت الطائرة التي أقلت نيكولين مساء الخميس مطار براغ الدولي، إلا أن وزارة العدل التشيكية لم تؤكد الخبر، علما أن قرار ترحيله من ضمن صلاحيات وزير العدل روبرت بيليكان.

وألقى الأمن التشيكي بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالية القبض على نيكولين في أكتوبر عام 2016، بطلب من الحكومة الأمريكية، وفي نوفمبر 2017 صادقت المحكمة العليا على قرار تسليمه إلى الولايات المتحدة.

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وأصدرت المحكمة العليا في براغ، قرارا بإمكانية تسليم نيكولين للولايات المتحدة وروسيا على حد سواء، إذ أنه متهم في روسيا أيضا بسرقة 3450 دولارا عبر الشبكات الإلكترونية في عام 2009.

وصدرت مذكرة اعتقال بحقه في روسيا في نوفمبر عام 2016، وطلبت موسكو تسليمه لها أيضا.

ويتهم نيكولين (29 عاما) في الولايات المتحدة باختراق مواقع LinkedIn وDropbox وFormspring، في عام 2012، فيما ينكر نيكولين ذلك.

المصدر: رويترز + فيستي. رو