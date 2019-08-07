بوتين يرد على طلب زيلينسكي بشأن دونباس

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن خفض التوتر في منطقة النزاع جنوب شرقي أوكرانيا يتطلب قبل كل شيء كف الجيش الأوكراني عن قصف المدن والبلدات هناك.

جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بين الرئيسين اليوم الأربعاء، وبادر بها الجانب الأوكراني، حسبما أشار بيان للكرملين.

وأوضح البيان أنه خلال بحث موضوع التسوية في دونباس جنوب شرقي أوكرانيا تم التأكيد على أهمية الالتزام الصارم بنظام وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 21 يوليو، إضافة إلى فصل القوات والمعدات على خط التماس.

وشدد الرئيس الروسي على أن أهم ما تستوجبه مهمة خفض حدة النزاع هو توقف القوات الأوكرانية عن قصف بلدات دونباس، الذي يخلف ضحايا بين المدنيين. وتم التأكيد على الأهمية القصوى للثبات في تطبيق اتفاقية مينسك، بما فيها الجوانب القانونية لمنح جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الوضع الخاص. وفي هذا السياق وردت الإشارة إلى ضرورة الحوار البناء بين الأطراف، بما في ذلك ضمن مجموعة مينسك للاتصال.

وأضاف البيان أن الرئيسين اتفقا على تكثيف العمل على استعادة المحتجزين، كما بحثا آفاق التعامل في إطار "رباعية نورماندي".

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وكان زيلينسكي قد صرح في وقت سابق من اليوم بأنه هاتف بوتين بشكل عاجل وطلب منه ممارسة ضغط على جمهوريتي دونباس "كي يتوقفوا عن قتل مواطنين"، وذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية عن مقتل 4 جنود من قواتها في قصف خلال يوم أمس.

من جانبهم، قال ممثلون عن دونباس إن "كل خسائر الجيش الأوكراني منذ دخول اتفاق الهدنة حيز التنفيذ لم تنجم عن أعمال قتالية، وأن لا علاقة لقوات دونباس بها".

وتتعرض الهدنة للانتهاك يوميا تقريبا، ويتهم طرفا الأزمة بعضهما البعض بخرق الاتفاق المذكور.

المصدر: وكالات