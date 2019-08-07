زيلينسكي يهاتف بوتين في شأن عاجل

كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين صباح اليوم الأربعاء بخصوص مقتل جنود أوكرانيين في منطقة النزاع بدونباس شرقي البلاد.

تصريح زيلينسكي جاء بعد إعلان وزارة الدفاع الأوكرانية عن مقتل أربعة جنود أوكرانيين جراء جولتين من القصف استهدفتا مواقع للجيش الأوكراني في دونباس أمس الثلاثاء.

وقال زيلينسكي للصحفيين: "صباح اليوم تحدثت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول هذا الموضوع. اتصلت به بشكل عاجل وقلت له أن ذلك (القصف) لا يقرّبنا من السلام".

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وأضاف زيلينسكي: "(قلت له:) أطلب منكم بكل إلحاح أن تمارسوا التأثير على الجانب الآخر كي يتوقفوا عن قتل مواطنينا".

وسبق أن اتفقت كييف وجمهوريتي دونباس المعلنتين من جانب واحد على وقف لإطلاق النار اعتبارا من 21 يوليو الماضي، لكن انتهاكات للهدنة تقع يوميا تقريبا، ويتهم طرفا الأزمة الأوكرانية بعضهما البعض في خرق الاتفاق المذكور.

يذكر أن هذه هي المكالمة الهاتفية الثانية بين رئيسي روسيا وأوكرانيا بعد تولي زيلينسكي منصبه في يونيو الماضي.

المصدر: وكالات