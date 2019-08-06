الرئاسة الإيرانية: روحاني وماكرون يبحثان سبل تخفيف التوتر في المنطقة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن طهران تنشد الأمن في مياه الخليج وضمان الملاحة بمضيق هرمز، مضيفا أن البحرية الإيرانية تقوم بواجبها في المنطقة.

ونقلت الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله خلال اتصال هاتفي مع ماكرون: "نؤكد على الأمن وحرية الملاحة في المنطقة ومضيق هرمز، وعشرات السفن تمر يوميا بحرية، وتنفذ القوات الإيرانية عمليات المراقبة الخاصة بها".

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وأكد روحاني أن "إسراع أوروبا في تحقيق مصالح طهران المالية والنفطية سيسهل إيجاد حل عادل للاتفاق النووي"، مشيرا إلى أن "المحادثات التي جرت في الأشهر الأخيرة كانت إيجابية وخطوة إلى الأمام.. وهدف إيران هو تقليص التزاماتها النووية وتحقيق مصالحا في الاتفاق.. والوفاء بالتزاماتها بتعزيز هذا الاتفاق والحفاظ عليه".

ووفقا للرئاسة الإيرانية، فقد رحب الرئيس الفرنسي بمقترح روحاني لإجراء مباحثات على مستوى الخبراء والمسؤولين بين فرنسا وإيران لحل القضايا الإقليمية والدولية.

المصدر: RT + وكالات