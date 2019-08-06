بولتون: هناك تفاهم بين ترامب وكيم جونغ أون على عدم تجربة صواريخ بعيدة المدى

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون إن هناك تفاهما بين الرئيس الأمريكي وزعيم كوريا الشمالية على عدم تجربة صواريخ بعيدة المدى من قبل بيونغ يانغ.

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وأكد بولتون أن الولايات المتحدة تراقب الوضع في كوريا الشمالية بحذر شديد.

وقال بولتون متحدثا من ليما، عاصمة بيرو، عن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية على مدار الأسبوعين الماضيين إنه "يبدو أنها سلسلة تجارب يريد الكوريون منها تشغيل منظومتهم بشكل كامل".

وأضاف: "يبدو أنها صواريخ بالستية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يدركان أن بيونغ يانغ لن تطلق صواريخ بالستية بعيدة المدى".

وأطلقت كوريا الشمالية فجر اليوم الثلاثاء صاروخين تزامنا مع تدريبات عسكرية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة انطلقت أمس الاثنين، وتعتبر التجربة الصاروخية الشمالية، الرابعة من نوعها خلال أقل من أسبوعين.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن الجيش الكوري الشمالي أطلق صاروخين بالستيين قصيري المدى من إقليم هوانغ هيه الجنوبي في اتجاه البحر الشرقي، حلّقا مسافة حوالي 450 كم على ارتفاع 37 كم، وبسرعة قصوى بلغت 6.9 ماخ.

وأضافت أن الصاروخين يشبهان الصاروخين البالستيين قصيري المدى اللذين أطلقهما الشمال في 25 يوليو من حيث صفات التحليق، مرجحة أن هذه الصواريخ نوع جديد من الصواريخ البالستية قصيرة المدى.

المصدر: "رويترز"