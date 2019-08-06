ترامب يفرض حظرا شاملا على أصول الحكومة الفنزويلية في بلاده

فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين حظرا شاملا على أصول الحكومة الفنزويلية الموجودة في الولايات المتحدة، متذرعا بـ"اغتصاب" الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو للسلطة في بلاده.

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وأصدر ترامب أمرا تنفيذا جاء فيه: "تحظر جميع الممتلكات والأصول المملوكة لحكومة فنزويلا، الموجودة في الولايات المتحدة... ولا يجوز نقلها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بطريقة أخرى".

ونص الأمر التنفيذي على أنه "يتم تجميد... أي ممتلكات أو حصص تابعة لحكومة فنزويلا موجودة في الولايات المتحدة ولا يجوز نقلها أو سدادها أو تصديرها أو سحبها أو التعامل معها بأي طريقة أخرى".

وأضاف: "أن الأمر سيشمل كافة الهياكل الحكومية والسياسية في فنزويلا... بما في ذلك البنك المركزي وشركة النفط الحكومية الفنزويلية "بي دي في إس إيه".

واعتبر ترامب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أن تجميد الأصول ضروري "في ضوء استمرار اغتصاب نظام نيكولاس مادورو غير الشرعي السلطة، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتقال والاحتجاز التعسفي للمواطنين الفنزويليين، وتقليص حرية الصحافة، والمحاولات المستمرة لتقويض الرئيس المؤقت لفنزويلا خوان غوايدو، والجمعية الوطنية الفنزويلية المنتخبة ديمقراطيا".

المصدر: وكالات