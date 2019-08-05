إسرائيل: "حماس" تطلق صواريخ تجريبية جديدة باتجاه البحر

اتهمت إسرائيل حركة "حماس" بإطلاق صواريخ تجريبية من قطاع غزة باتجاه البحر، واعتبرت وسائل إعلامها أن إطلاق الصواريخ تم كجزء من اختبار الحركة لوسائل المواجهة مستقبلا مع إسرائيل.

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وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن "حماس" أطلقت صباح اليوم الاثنين عددا غير محدد من الصواريخ التجريبية متوسطة المدى من قطاع غزة باتجاه البحر.

ووفقا لموقع "حدشوت 24" العبري، فقد أطلقت "حماس" عدة صواريخ من وسط وجنوب قطاع غزة نحو البحر، في إطار تحسين أدائها واستعدادا لمواجهة محتملة مع الجيش الإسرائيلي.

المصدر: موقع "عكا"