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إسرائيل.. تمرين عسكري بحري بمشاركة 10 أساطيل أجنبية

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إسرائيل.. تمرين عسكري بحري بمشاركة 10 أساطيل أجنبية
Reuters Amir Cohen
قطع عسكرية تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلي
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أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن التمرين العسكري البحري الذي تستضيفه إسرائيل، وتشارك فيه أساطيل أجنبية، سينطلق غدا الأحد وينتهي الخميس المقبل.

وكتب أدرعي تغريدات على "تويتر"، "سيبدأ غدا الأحد في ساعات الصباح، تمرين بقيادة ذراع البحرية شمال البلاد وفي ميناء حيفا بالتحديد، حيث سينتهي التمرين يوم الخميس القادم".. "سيشمل التمرين تعاونا دوليا، حيث ستشارك فيه 10 أساطيل أجنبية".

وتابع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، "في إطار التمرين سيتم التدرب على سيناريو يحاكي عمليات المساعدة الإنسانية في حال وقوع كارثة طبيعية، ومتابعة تحركات المروحيات، والقطع البحرية التابعة لجيش الدفاع والقوات الأخرى الأجنبية".

وشدد أدرعي على أن التخطيط لهذا التمرين كان مسبقا، كجزء من برنامج التدريبات لعام 2019، وأنه من ضمن خطة للحفاظ على جاهزية القوات الإسرائيلية وقدراتها.

المصدر: RT

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